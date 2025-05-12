سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر صديق عزيز ونتشارك تاريخ عريق

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنجلينا أيخهورست، الأحد، أن مصر شريك وصديق وثيق للاتحاد الأوروبي.

وقالت أيخهورست، في كلمة ألقتها خلال الاحتفال الذى أقامته بمقر إقامتها بمناسبة "يوم أوروبا الخامس والسبعين": لمصر مكانة خاصة جدًا! نتشارك تاريخًا عريقًا. لا نحتفل بالماضي فحسب، بل بالشراكة المشرقة والديناميكية التي نتشاركها في الحاضر.

وأضافت سفيرة الاتحاد الأوروبي: طلابنا يدرسون معًا. نبني طاقة خضراء في الصحراء، وندعم رواد الأعمال المصريين الشباب و نوفر الأمن والازدهار. وتابعت: مصر صديق وشريك عزيز.

وبدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني لمصر والنشيد الأوروبي، فيما حضر الاحتفال عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال والسفراء الأجانب والصحفيين والإعلاميين.

وقالت أيخهورست إنه قبل 75 عامًا، في عام 1950، اقترح روبرت شومان إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، مضيفة: اليوم، يفخر الاتحاد الأوروبي بوجود نساء قويات في القيادة من رئيسات إلى برلمانيات إلى رائدات أعمال.

وأشارت إلى أن الحرب باتت جزءا من الحياة اليومية للعديد من الأطفال والنساء والرجال في هذه المنطقة.

وتابعت: نعمل جاهدين لنتحد لإنهاء هذه الحروب، ولإنهاء العنف، نعمل جاهدين لنتكاتف من أجل رؤية مشتركة للسلام والازدهار.

وبمناسبة شهر أوروبا (مايو)، أطلق وفد الاتحاد الأوروبي في مصر سلسة من الفعاليات المتنوعة في مجالات الفن والثقافة والبيئة وغيرها، حيث تجسد الفعاليات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتفتح أبوابا لتبادل الثقافات والمعرفة.