مظاهرة حاشدة في بروكسل تنديدا باستمرار العدوان على غزة

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من 80 ألف شخص من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والنشطاء والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرة، التي جابت شوارع بروكسل، علم فلسطين، واللافتات المندّدة بالاحتلال الإسرائيلي والرافضة لسياسات الإبادة الجماعية، والمطالبة بوقف تسليح حكومة الاحتلال، كما حملوا أواني الطبخ تعبيرا عن رفضهم لسياسة التجويع الممنهجة في قطاع غزة.

ونظمت المظاهرة بدعوة من أكثر من أربعين مؤسسة ومنظمة في بلجيكا مساندة للشعب الفلسطيني، وبمشاركة أعضاء من اتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا UPJB، وممثلين عن مختلف الأحزاب البلجيكية، الذين دعوا حكومة بلادهم للاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية واتخاذ إجراءات فعلية ضد دولة الاحتلال.

وقال منسق الجالية الفلسطينية، عماد بدوي، إن هذه المظاهرة تعتبر الأضخم منذ بداية العدوان الإسرائيلي، مؤكدا، في كلمته، أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه وفي وطنه، وسيستمر في نضاله حتى نيل حريته واستقلاله