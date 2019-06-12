مصر المقاصة يخاطب المصري لعقد صفقة تبادلية في الصيف

خاطب مسؤولو مصر المقاصة نظرائهم في النادي المصري، للحصول على خدمات النيجيري إيزي إيميكا لاعب الفريق، ضمن صفقة تبادلية بذهاب ميدو جابر إلى الفريق البورسعيدي.

وكان إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، قد طالب إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع ميدو جابر، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة النادي جلسة مع إيهاب جلال، خلال الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة رأيه في رحيل بعض اللاعبين، في إطار صفقات تبادلية، وعلى رأسها صفقة جابر وإيميكا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة المصري نجح في تجديد عقد إيهاب جلال، لمدة موسم آخر.