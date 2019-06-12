الإكوادور ترفض طلبا أمريكيا بتسليم بول سيجليا المتهم بالاحتيال على مؤسس فيسبوك

رفضت الإكوادور ، الثلاثاء، طلبا أمريكيا بتسليم بول سيجليا ، المتهم في الولايات المتحدة بمحاولة الاحتيال على مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج.



ونشر محامي سيجليا ، روبرتو كالديرون ، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمرا صادرا عن القاضية بولينا أجيري من محكمة العدل الوطنية، يؤكد القرار ويقضي بالإفراج عن سيجليا.



وشكر سيجليا ، لدى إطلاق سراحه، الرئيس الإكوادوري لينين مورينو وقال: "هذه لحظة لا تصدق".



ويتهم سيجليا /45 عاما/، وهو من نيويورك ، في الولايات المتحدة بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت، وكل منها يحمل عقوبة قصوى مدتها 20 عاما في السجن حال إدانته.