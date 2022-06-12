السفير الأوكراني في برلين يطالب شولتس بتعهدات محددة خلال زيارته لكييف

طالب السفير الأوكراني في برلين اندريه ميلنيك المستشار الألماني أولاف شولتس بإعطاء تعهدات محددة خلال زيارته المزمعة للعاصمة الأوكرانية كييف.

وفي تصريحات لمجلة "شبيجل" الألمانية، قال ميلنيك:" نأمل أن يفي المستشار أخيرا خلال زيارته لكييف بالوعود الألمانية المتعلقة بتوريدات الأسلحة وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ميلنيك منتقدا أن بلاده لا تزال تنتظر حتى اليوم توريد أسلحة ثقيلة مثل مدافع هاوتزر 2000 ودبابات مضادة للطائرات طراز جيبارد/الفهد/ وأشار إلى أن الإعلانات وحدها لا ترقى إلى حد المساعدة في الحرب وتابع أنه يأمل لهذا السبب في الحصول من المستشار الألماني على مواعيد محددة لقدوم الاسلحة " لاسيما وأن الوعود مر عليها شهور بالفعل".

وأعرب ميلنيك عن أمله في تحقيق تقدم فيما يتعلق بملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أيضا وقال:" عندما يبعث المستشار الألماني بشكل مشترك مع رئيسي الحكومة في باريس وروما بإشارة مفادها بأن أوكرانيا يمكن أن تصبح مرشحا للانضمام، فإن ذلك يعد أكثر من مجرد إشارة رمزية قوية"، ولفت الدبلوماسي الأوكراني إلى أن تصريحات شولتس التي قال فيها إنه لا يرغب في السفر إلى كييف لمجرد التقاط الصور.

وحسب تقرير إعلامي، يعتزم شولتس السفر إلى كييف خلال الشهر الجاري حيث كتبت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد استنادا إلى مصادر حكومية فرنسية وأوكرانية أن شولتس يعتزم زيارة كييف بصحبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وذلك قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.