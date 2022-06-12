 أحد المتهمين في قضية سطو في مزرعة يملكها رئيس جنوب إفريقيا ينفي تورطه في الحادث - بوابة الشروق
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أحد المتهمين في قضية سطو في مزرعة يملكها رئيس جنوب إفريقيا ينفي تورطه في الحادث

شرطة جنوب أفريقيا
شرطة جنوب أفريقيا
جوهانسبرج - (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 12:05 م

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" ومقرها جوهانسبرج، أن مواطنا ناميبيا، ورد اسمه في إفادة خطية على إنه شارك في عملية سطو في مزرعة يملكها الرئيس سيريل رامافوزا، نفى تورطه في ذلك.

وأضافت الصحيفة أن اركي شيكونجو- وهو أحد خمسة أشخاص، وجهت اتهامات لهم من قبل رئيس جهاز الاستخبارات السابق في جنوب أفريقيا، آرثر فريزر، قال إنه لم يسمع مطلقا بالادعاءات بشأن تورطه المزعوم في حادث سرقة في عام 2020، في مزرعة "فالا فالا" التي يملكها رامافوزا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال فريزر إن رامافوزا أخفى سرقة أربعة ملايين دولار أو أكثر من مزرعته في إقليم "ليمبوبو" الشمالي، في فبراير 2020، وأن المشتبه بهم الذي ذكر أسماءهم تم اعتقالهم واستجوابهم بشكل غير قانوني.


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