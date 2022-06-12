أوكرانيا تنشئ طريقين لتصدير القمح عبر رومانيا وبولندا

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك، إن بلاده أنشأت طريقين لتصدير الحبوب عبر رومانيا وبولندا، مشيرًا إلى أنها تجري محادثات مع دول البلطيق، لإضافة ممر ثالث للصادرات الغذائية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية، مساء الأحد، نوه «سينيك» إلى أن الأمن الغذائي العالمي في خطر؛ لأن الغزو الروسي لأوكرانيا أوقف صادرات الحبوب في البحر الأسود بكييف، ما تسبب في نقص واسع النطاق وارتفاع الأسعار.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، على هامش قمة الأمن الآسيوية في سنغافورة: «هذه الطرق ليست مثالية لأنها تخلق بعض الاختناقات، لكننا نبذل قصارى جهدنا لتطوير تلك الطرق في الوقت نفسه».

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة ميناء ماريوبول بافيل شفاتسكي، أن الميناء جاهز لاستقبال البضائع وشحنها بالكامل، ويتوقع على وجه الخصوص توريد مواد البناء لإعادة إعمار فولنوفاكا والأراضي المحررة الأخرى.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الأحد، قال شفاتسكي، عن الميناء يعمل به 630 شخصًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه جاهز تماما لاستقبال البضائع وشحنها.

ولفت إلى شحن سفينتين محملتين بالمعادن إلى روسيا، واستلام بضائع لبناء مدينة ماريوبول، متابعًا: «نخطط لنقل كمية كبيرة من البضائع، والتي ستأتي ليس فقط لإعادة بناء ماريوبول، ولكن أيضا، لإعادة بناء فولنوفاكا وغيرها من المدن المحررة».