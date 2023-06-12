المستشار الألماني: أعيش حياة غير منتظمة تماما

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أن حياته كرئيس للحكومة الألمانية تفتقر إلى الإيقاع الثابت.

وخلال مهرجان الفلسفة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا (فيل. كولون)، قال شولتس اليوم الاثنين إنها "حياة غير منتظمة تماما" مشيرا إلى أنه يعمل على مدار الساعة تقريبا وكذلك في العطلات الأسبوعية بشكل دائم.

وذكر السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن الموقف يتغير في تلك الأثناء بشكل يومي، غير أنه لفت إلى أنه كان لديه قبل توليه منصب المستشار تصور عما ينتظره لأنه أمكنه متابعة سابقيه المستشارة انجيلا ميركل والمستشار جيرهارد شرودر عن قرب " لكنك تشعر بأن الأمر مختلف عندما يحدث بالفعل".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول مرة يحضر فيها مستشار ألماني مهرجان (فيل كولون) الدولي الذي ينعقد في كولونيا منذ عام 2013.

وكان السؤال الرئيسي في هذه الفعالية هو كيف يمكن منع استمرار تزايد حالة سئم السياسة ومنع انسحاب المزيد من الناس إلى غرف الصدى في شبكات التواصل الاجتماعي.