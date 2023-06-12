الإرياني: منع مليشيا الحوثي حركة البضائع بين المنافذ تصعيد خطير يفاقم الأوضاع الإنسانية وينذر بكارثة اقتصادية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني أن تعمد مليشيا الحوثي منع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، يعد تصعيدا جديدا وخطيرا يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية، وينذر بكارثة اقتصادية قادمة.

وأوضح معمر الارياني -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الحكومة والشعب اليمني منذ بدء الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات، ومساعي المليشيا تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الممارسات الإجرامية التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، وتؤكد مضي المليشيا في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.