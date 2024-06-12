الأهلي يعلن إصابته حارسه بكسر في عظام الوجه

كشف أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، إصابة مصطفى مخلوف، حارس مرمى الفريق، بكسر في عظام الوجه أثناء مشاركته في التدريبات أمس، الثلاثاء، وتم نقله لأحد المستشفيات.

وأوضح أن مخلوف أجرى العديد من الفحوصات والأشعات اللازمة، ثم خضع بعدها للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، قبل أن يغادر المستشفى اليوم الأربعاء.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن حالة مخلوف باتت مستقرة اليوم، وسوف يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ويبدأ بعدها عمل فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.