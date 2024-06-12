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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي: رد حماس على مقترح بايدن تضمن الكثير من التعديلات

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 3:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 3:45 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تلقت رد حماس على مقترح الرئيس جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أنه تضمن العديد من التعديلات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، مساء الأربعاء: «حماس تقترح تعديلات عديدة على المقترح الموجود على الطاولة.. ناقشنا التعديلات مع العديد من الجهات، بعضها ممكنة وبعضها غير ذلك».

وأشار إلى أن الصفقة التي طرحت سابقًا كانت شبيهة ومطابقة لورقة حماس في 6 مايو الماضي، مضيفًا: «العالم كان موافقًا على الاقتراح وإسرائيل كذلك، لكن عوضًا عن ذلك انتظرت حماس أسبوعين واقترحت تغييرات مختلفة عن المواقف المقبولة سابقا».

وأكد أن بلاده مستمرة في الدفع قدمًا مع الشركاء ومصر وقطر؛ للوصول إلى اتفاق وإبرام الصفقة بما يصب في صالح الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها.

وجدد التأكيد أن «الصفقة مرتبطة بوقف إطلاق النار وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، مشددًا في الوقت نفسه، على أهمية وضع خطة لما بعد الحرب.


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