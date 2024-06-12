أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق قذائف صاروخية جديدة من لبنان تجاه شمال البلاد (الأراضي المحتلة) ظهر الأربعاء.

فيما أفادت الشرطة بإخلاء منازل وتضرر أخرى جراء حرائق اندلعت بمناطق في الشمال بسبب صواريخ أطلقت صباحا من لبنان، وفق وكالة الأناضول.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي ميرون وملكيا (شمال) إثر رصد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان».

وأشار إلى إطلاق صواريخ لاعتراض هذا القذائف، مدعيا عدم وقوع إصابات جراء هذا القصف الصاروخي من لبنان.

وصباح الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق 170 صاروخا من لبنان ردا على اغتيال القيادي البارز في حزب الله طالب سامي عبد الله، بغارة جوية على بلدة جْوَيّا جنوب لبنان.

وجراء ذلك، لم تتوقف صفارات الإنذار في عشرات البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية منذ ساعات الصباح.

ويعد عدد الصواريخ الذي أطلقه حزب الله على إسرائيل، اليوم، هو الأكبر كمعدل يومي منذ بدء المواجهات بينهما في 8 أكتوبر الماضي.

وبلغت أكبر دفعة صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل في مارس الماضي، 100 صاروخ، ردا على استهداف مناطق لبنانية، أبرزها مدينة بعلبك.