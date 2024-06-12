 أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الأمريكية وساطة وقف إطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
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أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الأمريكية وساطة وقف إطلاق النار بغزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 6:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 6:48 م

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن اللقاء استعرض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأضافت أن اللقاء شهد مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

حضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الذي سبق أن التقى بلينكن في وقت سابق من اليوم.

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