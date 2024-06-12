فتح معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس للحالات الإنسانية اعتبارا من غد الخميس

اتفقت ليبيا وتونس، اليوم الأربعاء، على فتح معبر "رأس جدير" بين البلدين بدءا من يوم غد الخميس أمام الحالات الإنسانية والخاصة قبل افتتاحه أمام حركة العبور رسميا في الــ 20 من الشهر الجاري.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الليبية الوطنية عماد الطرابلسي، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري أعلنا فيه التوصل إلى اتفاق أمني يقضي بإعادة فتح المعبر الحدودي المغلق من مارس الماضي.

ويتضمن محضر الاتفاق الموقع بين الجانبين والذي نشر على منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الليبية، فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين.

كما يتضمن الاتفاق الالتزام بفتح ستة مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية أنه بموجب قرار من وزير الداخلية فإن منفذ "وازن" البري مفتوح حالياً أمام حركة السفر للمواطنين وتنقل البضائع، وذلك إلى حين إعادة فتح منفذ رأس جدير وفق الاتفاق مع الجانب التونسي.

كان وزير الداخلية التونسي قد وصل إلى طرابلس في وقت سابق من اليوم الأربعاء لإجراء محادثات حول أزمة معبر "رأس جدير" والمغلق منذ مارس الماضي.

وتأتي زيارة الوزير التونسي إلى ليبيا بعد نحو شهر من زيارة مماثلة كان قام بها وزير الداخلية الليبي المكلف عماد مصطفى الطرابلسي إلى تونس والتقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد.

كانت السلطات الليبية قد أغلقت المعبر من جانبها في 20 مارس الماضي، بعد اشتباكات مسلحة بين كتائب ليبية. وقالت لاحقا إنها ستخضع المعبر لأعمال صيانة لكن تقارير ليبية تحدثت عن تحفظات بشأن الإجراءات المرتبطة بعبور السلع من بين أمور أخرى.

ولا يسمح حاليا إلا للحالات المستعجلة بعبور المعبر أو التونسيين العائدين من ليبيا.

وشهدت مدينة بن قردان التونسية في وقت سابق احتجاجات من قبل التجار للمطالبة بإعادة فتح المعبر.