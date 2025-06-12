وكيل وزارة الشباب بدمياط يتفقد مراكز شباب حياة كريمة

قام الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، ووسام فاروق، مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، بجولة مفاجئة لمراكز شباب "حياة كريمة" بمحافظة دمياط، يرافقهما أحمد هنداوي، منسق مشروع "حياة كريمة" – المرحلة الأولى.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بدمياط في بيان اليوم، أن هذه الجولة تأتي بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك للوقوف على حالة التشغيل، ومتابعة سير العمل، ومدى التزام العاملين في تلك المراكز، بالإضافة إلى متابعة مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية المقدمة لكافة الأعضاء والمترددين على مراكز الشباب، وتقديم أي دعم لوجستي أو مادي لضمان سير العمل بكفاءة عالية.

وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور أشرف صبحي بضرورة المتابعة الدورية لمراكز شباب "حياة كريمة"، للوصول إلى معدلات الأداء التي تُسهم في تحقيق أهداف وخطة الوزارة تجاه المواطنين والأعضاء داخل مراكز الشباب.

وقد شملت الجولة زيارة كل من مركز شباب الإسماعيلية، ومركز شباب التوفيقية، ومركز شباب السعدية، وذلك في إطار دعم مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب، وتعزيز دورها المجتمعي.