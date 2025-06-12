أعلن طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، عن جاهزية المديرية لبدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، والتي تنطلق الأحد 15 يونيو الجاري وتستمر حتى السبت 10 يوليو المقبل.

وأوضح الغرباوي أن تعليم بورسعيد أبرم مذكرات تعاون مع الأجهزة الأمنية والمديريات والهيئات المعنية لضمان انتظام أعمال الامتحانات، موجّهًا الشكر للواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على دعمه المتواصل للعملية التعليمية، وللأجهزة الأمنية والتنفيذية على تعاونها المثمر.

وأشار إلى أن 6451 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 18 لجنة أساسية موزعة على مستوى المحافظة، وتم تجهيزها بالكامل لاستقبال الطلاب، إلى جانب تجهيز 10 استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سرير.

وتوزع الطلاب بواقع 1564 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و3304 بالشعبة العلمية، و1440 بشعبة العلمي رياضيات، بالإضافة إلى 85 طالبًا من المدارس الدولية، و7 طلاب من مدرسة النور للمكفوفين.

وأكد مدير تعليم بورسعيد حرص المديرية على تهيئة أجواء امتحانية هادئة ومنضبطة، تتسم بالتعامل الهادئ والحكيم مع الطلاب، وتغليب مصلحتهم بما يضمن نجاح المنظومة الامتحانية بالكامل.