تنظم دار ريشة للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة كتاب «زيارة إلى متحف الأبدية»، للكاتب أحمد صلاح فتحي، وذلك يوم الاثنين المقبل، في الساعة السابعة مساء، بنقابة التشكيليين بساحة دار الأوبرا.

ويناقش الكتاب الدكتور إيهاب الطوخي، الكاتب والناقد محمود عبد الشكور، ويدير الحوار الكاتب والناشر حسين عثمان.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: "إذا سَمُيت مُتحفي بـ"مُتحف الأبديّة"؟

إذا كان روائي تركيا الأشهر أورهان باموك أقامَ للبراءة مُتحفا، فإني أَقِيم مُتحف الأبديّة، والمتاحف هي مَكامن التُحف، ومُستقرٌ النادر والثمين والاستثنائي منها".

كما نقرأ: "ونحن لا نُطلقٌ صفة الخلود والأبديّة إلا على الأعمال العظيمة المُقَدُّر لها أن تعيش طويلًا في الوجدان، ولأن المُختارات المعروضة في المتحف هي فن صادقٌ، وكُلُ الفنون الحقيقية هي فنونٌ أبديّة خالدة بالضرورة".

ونقرأ أيضًا: "هذا مُتحفي، وتلك اختياراتي.. سَمْها مقالات أو بورتريهات أو حكايات، التسمية ليست مُعضلةً، الكتاب لَبِنة في جدار المُحاولات الهادفة لنشر ثقافة الفنْ والتحريض على الجمال، وإِنَّ أقصى ما أتمناه أن تقع تلك الأوراق في يد شابٌ فتّغريه لزيارة معرض، أو التجؤل في مُتصفُّح الصور بجوجل وراء أحد الأسماء، أن يتناوله مُعلّم تربية فنية، فيصحّب تلاميذّه في رحلة لإحدى الصالات، أو تستدعي إليكَ بعض الونّس في ليلة شتوية طويلة لطَّمَك الأرَقُ فيها، وربما قد تُستَفرُ بعد الانتهاء من جولتك؛ لتُفئّش وتُحَدَد معضلاتك الخاصة".