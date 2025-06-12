السفارة الأمريكية بالكويت تؤكد استمرار عملها المعتاد بكامل طاقمها

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت، الأربعاء، استمرار عملها المعتاد بكامل طاقمها، بعد أنباء عن تقليص الوجود الدبلوماسي الأمريكي بعدة دول.



جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة الأمريكية لدى الكويت "عقب إعلان صادر عن الإدارة الأمريكية بشأن تقليص حجم بعثتها الدبلوماسية في العراق"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".



ويأتي بيان السفارة بعد أنباء عن سماح الخارجية الأمريكية للموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بالمغادرة من البحرين والكويت، وفق وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين أمريكيين.



وقالت الوكالة في وقت سابق الأربعاء، إن الولايات المتحدة تستعد لإصدار أمر بمغادرة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها ببغداد؛ إثر وصول المفاوضات مع إيران لطريق مسدود.



ونقلت عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن "وزارة الخارجية تستعد لإصدار أمر بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية في بغداد، نظرا لاحتمالية حدوث اضطرابات إقليمية".



وأكدت السفارة الأمريكية لدى الكويت أنها "لم تجرِ أي تعديل على عدد موظفيها، وأنها تواصل عملها بشكل كامل كالمعتاد"، وفق "كونا".



ونقلت الوكالة عن بيان السفارة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأمريكيين في الداخل والخارج وأنه في إطار هذا الالتزام يتم باستمرار تقييم الوضع المناسب للكوادر في جميع السفارات وبناء على أحدث التحليلات تقرر تقليص حجم البعثة الأمريكية في العراق (دون تحديد الأسباب)".



وأشارت إلى أن السفارة الأمريكية في الكويت "أوضحت أن هذا الإجراء لا يشمل بعثتها".



وشددت على أن "وضع الموظفين لم يتغير وأن العمل مستمر بكامل الجاهزية"، وفق ذات المصدر.



وتصاعدت التوترات في المنطقة في الأيام الأخيرة، إذ يبدو أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي وصلت إلى طريق مسدود، ما قد ينذر باللجوء إلى الخيار العسكري.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع بودكاست "بود فورس وان" أُذيعت الأربعاء، إن ثقته قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم ضمن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.



وتابع: "لا أرى نفس الحماسة لدى الإيرانيين لإبرام اتفاق وأعتقد أنهم سيرتكبون خطأ لكن سنرى".



والاثنين الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة السادسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستُعقد في 15 يونيو الجاري، بالعاصمة العُمانية مسقط.



وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.