إيران: سنرد بطريقة سريعة وغير متوقعة على أي هجوم إسرائيلي أمريكي

أعلنت إيران أنها سترد بطريقة "سريعة وغير متوقعة" على إسرائيل والولايات المتحدة في حال تعرضها لأي هجوم.

ونقلت القناة الحكومية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية "برس تي في"، الخميس، عن مسئول أمني وصفته بـ"الرفيع" دون الكشف عن اسمه، قوله إن إيران في "أعلى مستويات الاستعداد العسكري" لمواجهة أية تهديدات هجومية.

وأوضح المسئول الإيراني، أن بلاده سترد بطريقة "سريعة وغير متوقعة" على إسرائيل والولايات المتحدة في حال تعرضها لأي هجوم.

وتابع: "إيران في أعلى مستوى من الاستعداد العسكري حاليا، وإذا حاولت الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني تنفيذ أي عمل عدواني، فستلقيان ردا على حين غرة".

وذكر المسئول، أن تحركات الولايات المتحدة في المنطقة هي بغرض الدفاع أمام تحذيرات إيران من استهداف مصالحها وقواعدها في حال حدوث أي عمل عدواني ضدها.

وشدد على أن "ما يفعله الأمريكيون ليس رسالة تهديد ضد إيران بقدر ما هو رد فعل على تهديدات إيران للمصالح الأمريكية".

من جهة أخرى، انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضد بلاده.

وفي وقت سابق الخميس، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يتهم إيران بعدم التعاون الكافي وعدم التزامها بمسئولياتها المتعلقة بـ"الإبلاغ عن جميع المواد النووية".

وبحسب وكالة "إرنا" الرسمية، أكد بزشكيان، مواصلة أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وقال إن بلاده ستمضي قُدما في مسارها، وستعمل على تخصيب اليورانيوم ولن تتنازل عنه.

وأوضح بزشكيان، في كلمة أمام حشد من النخبة والمثقفين بمحافظة إيلام (غرب) أن "بريطانيا وفرنسا وألمانيا صوتت اليوم (الخميس) لصالح قرار ضد ايران، لا أدري كيف يجب التماشي مع هذا العالم، لكي لا يمارس الخبث وأن يسمحوا لشعب هذه البلاد بالوقوف على قدميه وأن يعيش باستقلالية".

وتابع: "سنمضي قدما في طريقنا، وسنملك التخصيب، ولن نتنازل عن المسار الحالي".

وأردف بزشكيان: "عليهم أن يعلموا أنهم إن قصفوا منشآتنا، فان جميع هذه القدرات محفورة في فكرنا، لذلك فإننا سنبني مجددا (هذه المنشآت) مهما فعلوا".

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته اتخذت قرار سحب بعض الموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط من البلدان التي يتواجدون فيها لأن "المنطقة قد تصبح مكانا خطيرا".

وأضاف ترامب: "نعم، إنهم ينسحبون من هناك لأنها قد تصبح مكانا خطيرا. سنرى ما سيحدث. لقد أبلغنا موظفينا بقرار الانسحاب".

كما يأتي القرار على وقع تقارير أمريكية قالت إن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة لإيران.

وتصاعد التوتر في المنطقة مؤخرا، إذ يبدو أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي وصلت إلى طريق مسدود، ما قد ينذر باللجوء إلى الخيار العسكري.

وقال ترامب، في مقابلة مع بودكاست "بود فورس وان" أُذيعت الأربعاء، إن ثقته تراجعت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم ضمن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وتابع: "لا أرى نفس الحماسة لدى الإيرانيين لإبرام اتفاق وأعتقد أنهم سيرتكبون خطأ لكن سنرى".

والاثنين، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة السادسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستُعقد في 15 يونيو الجاري، بالعاصمة العُمانية مسقط.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.