سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: لن نسمح لإيران بالحصول على النووي وسنفعل ما يلزم

قال السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الخميس، إنه إذا "لم تنجح الدبلوماسية سنقوم بما يلزم ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت مناورات عسكرية تركز على "تحركات العدو" قبل موعدها المزمع، وذلك مع إجلاء واشنطن لبعض موظفيها من المنطقة وسط تصاعد التوتر.

وتزايدت في الساعات الأخيرة مؤشرات توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني. وسحبت واشنطن دبلوماسيين من عدد من الدول في المنطقة، كما سمحت بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين الأمريكيين من الشرق الأوسط.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مسئولين أمريكيين وأوروبيين، أن إسرائيل تستعد لشن هجوم قريبا على إيران.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مصادر متعددة، أن إسرائيل باتت "على أتم الاستعداد" لتنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي الإيرانية، في وقت تتخذ فيه الولايات المتحدة خطوات استباقية لحماية مصالحها وقواتها في المنطقة تحسباً لأي رد فعل إيراني محتمل.