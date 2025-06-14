مصادر فرنسية لـ الشروق: مؤتمر نيويورك سيضع جدولا زمنيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

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أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى أن باريس تمضي بخطوات جادة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في إطار تحرك دبلوماسي واسع تقوده بالتعاون مع السعودية وبرعاية الأمم المتحدة، من خلال ابمؤتمر الدولي الذي تستضيفه نيويورك الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن المؤتمر يهدف إلى وضع خطة عمل ملموسة وجدول زمني واضح لتجسيد حل الدولتين، مشددة على أن غزة والضفة الغربية يجب أن تكونا جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة، على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقالت المصادر لـ"الشروق": إن فرنسا داعمة للطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، فمنذ عام 1982، عبّر الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران أمام الكنيست الإسرائيلي عن دعمه لحل الدولتين.

وأضافت المصادر أن "هذا يعكس اتساق موقف فرنسا، الذي يدعم تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم، وكذلك تطلعات الإسرائيليين المشروعة في الأمن"، على حد تعبيرها.

وتابعت المصادر: "ما نحاول تحقيقه هو التوفيق بين هذه التطلعات والسعي لإيجاد مسار مشترك".

وأكدت المصادر الفرنسية "نؤمن بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وهو ما يتجسد في إقامة دولة لهم".

وتابعت: "لهذا نطالب بخطوات ملموسة ومحددة زمنياً".

وأشارت المصادر إلى أن "هذا هو الهدف الرئيسي لمؤتمر نيويورك".

وأوضحت المصادر أن المؤتمر يهدف إلى بناء منصة جديدة تتضمن خطة عمل حقيقية، وخطوات ملموسة للمضي قدماً.

وقالت المصادر الفرنسية:"نعمل مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لإعداد خارطة طريق خلال فترة زمنية قصيرة، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تحقيق حل الدولتين".