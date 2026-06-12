 ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8ر1%مسجلاً أكبر مكاسبه في شهرين وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة تدفق النفط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8ر1%مسجلاً أكبر مكاسبه في شهرين وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة تدفق النفط


نشر في: الجمعة 12 يونيو 2026 - 3:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2026 - 3:52 ص

 ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8ر1% محققا أكبر مكسب له في شهرين، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعيد تدفق النفط من جديد.


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