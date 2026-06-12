ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8ر1%مسجلاً أكبر مكاسبه في شهرين وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة تدفق النفط

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ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8ر1% محققا أكبر مكسب له في شهرين، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعيد تدفق النفط من جديد.