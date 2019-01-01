اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

اختتمت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان "الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص على مستوى الجمهورية" بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بمشاركة 4800 طالب وطالبة وصعد في التصفية النهائية 1400 طالب وطالبة من محافظات مصر.

وفاز بالمركز الأول كل من مدرسة الزهراء الخاصة لغات من محافظة المنيا عن مسرحية "غابة الأحلام"، ومدرسة السلام الخاصة من محافظة الأقصر عن مسرحية "نجوم السماء"، وفاز بالمركز الثاني كل من مدرسة الفرير الخاصة من محافظة الغربية عن مسرحية "حلم المزرعة"، ومدرسة سانت فاتيما من محافظة القاهرة عن مسرحية "خلص الكلام".

وفاز بالمركز الثالث كل من مدرسة الشربيني الخاصة من محافظة دمياط عن مسرحية "في عشق هواكي يا بلادي"، ومدرسة يثرب الخاصة من محافظة الإسكندرية عن مسرحية "كلنا واحد"، وفاز بالمركز الرابع كل من مدرسة مصراوية الخاصة من محافظة البحيرة عن مسرحية "صفحات مطوية"، ومدرسة رسالة الخاصة من محافظة شمال سيناء عن مسرحية "رحلة في أرض الفيروز"، ومدرسة الصحوة الخاصة من محافظة الجيزة عن مسرحية "قلب أمي".

أما عن المركز الخامس ففاز به كل من مدرسة الحرية الخاصة من محافظة المنوفية عن مسرحية "الحارة"، ومدرسة الروضة الخاصة من محافظة مرسى مطروح عن مسرحية "من يشترى التاريخ"، ومدرسة نور المعارف الخاصة من محافظة سوهاج عن مسرحية "حكاية مولد".

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة إيمان محمد حسن مشرف عام واستشاري لجنة التحكيم، وعاطف العجمي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية ورئيس لجنة التحكيم، وإيمان صبري مدير عام التعليم الخاص، والأستاذ هاني كمال وكيل وزارة الثقافة، وقام بتنظيم المهرجان دكتور هيثم فتح الباب ممثل أصحاب المدارس الخاصة ومنسق عام المهرجان.