مقتل شرطيين بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

لقي شرطيان مصرعهما خلال عملية إطلاق نار في مدينة مكالين الأمريكية بولاية تكساس، أثناء مطاردة مشتبه فيه، وفقا لما ذكرته قناة "إيه بي.سي" التلفزيونية.

وقال اللفتنانت كريستوفر أوليفاريز، المتحدث باسم إدارة تكساس للسلامة العامة: إن ضابطي الشرطة قتلا بالرصاص في الجانب الجنوبي من المدينة ونقلا إلى مستشفى في المنطقة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت المصادر الأمنية أن المشتبه فيه يدعى، أودون إجناسيو كاماريلو (23 عاما)، موضحة أنه فتح النار عندما حاول الضابطان إلقاء القبض عليه.

وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه انتحر بعد قتل الشرطيين، وأن له سجلا إجراميا لدى الجهات الأمنية، وكان قد جرى اعتقاله في الماضي.