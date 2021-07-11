محافظ سوهاج يتفقد آثار حريق المعرض التجاري بطهطا

تفقد محافظ سوهاج طارق الفقي، مساء اليوم الأحد، موقع حريق المعرض التجاري لمستلزمات وتجهيز العرائس بمدينة طهطا، يرافقه نائب المحافظ أحمد سامي القاضي، حيث عاين المحافظ الآثار الناجمة عن الحريق، والتقى المتضررين من الحادث، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم.

وأكد محافظ سوهاج اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والوقوف يدا بيد مع جميع المتضررين من الحريق، حتى حصولهم على التعويضات المناسبة، ومساعدتهم في إعادة تشغيل المعرض، موجها مسئولي مركز ومدينة طهطا بسرعة رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحريق، عقب انتهاء معاينات وتحقيقات النيابة، بالإضافة إلى تمهيد الموقع ورفع كفاءته في أسرع وقت.

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي، والوحدة المحلية بطهطا، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرف التعويض المقرر من التضامن الاجتماعي، والمقدر بعشرة آلاف جنيه لكل متضرر، لافتا إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس الوزراء لصرف تعويض استثنائي للمتضررين، بما يتناسب مع حجم الخسائر.

واستمع المحافظ -خلال جولته- من أصحاب المعرض لملابسات الحادث، وتعرف على مطالبهم، مؤكدا أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم والوقوف بجانبهم حتى يستطيعوا إعادة تشغيل المعرض مرة أخرى.

كانت قوات الحماية المدنية قد سيطرت على حريق ضخم نشب اليوم في معرض تجاري لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات العرائس بشارع بورسعيد بمدينة طهطا، مقام على مساحة 1500 متر مربع، ويضم 100 باكية تجارية للعارضين، ولم ينجم عن الحريق أية إصابات أو خسائر بشرية، وقدرت الخسائر المبدئية بأكثر من 10 ملايين جنيه.