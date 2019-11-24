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قرر فريق المقاولون العرب توقيع عقوبة مالية على أحمد علي، مهاجم الفريق، بعد إهدار ركلة جزاء أمام الزمالك.

وكان الزمالك قد حقق الفوز بهدف دون رد، أمام المقاولون العرب في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الممتاز.

وقال محمد عودة، مدرب المقاولون العرب، إن أحمد علي مهاجم الفريق سيتم معاقبته ماديًا، وذلك بعد إضاعته ركلة جزاء في مباراة الزمالك اليوم الثلاثاء.

وأضاف عودة في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "طلبت من جميع اللاعبين بتسديد ركلات الجزاء بقوة في مباراة الزمالك، ولكن أحمد علي لم ينفذ التعليمات الفنية."

وتابع مدرب المقاولون العرب: "عاقبت أحمد علي بعد إضاعته لركلة الجزاء باستبداله، و سيتم معاقبته ماديا أيضًا بسبب الرعونة."

وأتم: " أحمد علي كان رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء بالفريق، ومحمد سمير كان الثاني ولكنه كان بديلا وقتها."