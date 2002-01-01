أمريكا تدعم ترودو بشأن إعادة توربين نورد ستريم الخاضع للعقوبات

دعمت الحكومة الأمريكية، الاثنين، قرار كندا بشأن إعادة تصدير معدات خط أنابيب نوردم ستريم 1 الروسي الخاضع للعقوبات إلى ألمانيا ، قائلة إن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الاثنين.

وقالت بلومبرج إن تعليق وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، أعطى دفعة دبلوماسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي تعرضت حكومته لانتقادات لاذعة من أوكرانيا وداعميها الكثيرين في كندا لموافقتها على إعادة شحن المعدات التي تقطعت بها السبل في مونتريال منذ فرض عقوبات جديدة الشهر الماضي.

ونقلت بلومبرج عن المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس قوله في بيان الاثنين: "نحن ندعم قرار الحكومة الكندية بإعادة توربينات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا لاستخدامها في خط أنابيب نورد ستريم 1)، مضيفا أن هذه الخطوة "ستسمح لألمانيا ودول أوروبية أخرى بتجديد احتياطياتها من الغاز، وزيادة أمن الطاقة ومرونتها ومواجهة جهود روسيا لعسكرة الطاقة".

وجاء إعلان كندا في نهاية هذا الأسبوع السماح بتصدير التوربينات بعد نداء علني من وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي أخبر بلومبرج الأسبوع الماضي أنه من المرجح أن تستخدم روسيا موضوع التوربين الخاضع للعقوبات كذريعة لإغلاق نورد ستريم وشل جهود ألمانيا لتخزين الغاز قبل فصل الشتاء.

وأعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن أمله في استمرار توريدات الغاز الروسي إلى بلاده بعد انتهاء أعمال الصيانة في خط نورد ستريم 1.

ووفقا لنص تم نشره بشكل مسبق مساء اليوم الاثنين، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني:" ليس لدي معلومة سرية لا في هذا الاتجاه أو ذاك".

وأضاف هابيك أن " الإمكانية قائمة كما أن فرصة عدم حدوث الأمر على هذا النحو قائمة أيضا، سيتعين علينا الانتظار".

تجدر الإشارة إلى أن ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم قد 1 قد توقف اعتبارا من اليوم بسبب أعمال الصيانة وثمة تخوف كبير من ألا تعاود روسيا فتح صنبور الغاز بعد أعمال الصيانة التي تستغرق في العادة ما يصل إلى عشرة أيام (أي حتى 21 يوليو الجاري) حسبما ذكرت شركة نورد ستريم التي قالت إنه لن يتم توريد غاز إلى ألمانيا خلال هذه الأيام العشرة.

وأكد هابيك أن من الممكن اتخاذ العديد من التدابير الأخرى قبل الإقدام على إغلاق إمدادات الغاز عن القطاعات الصناعية، وساق مثالا على ذلك ببناء محطات عائمة للغاز المسال ولفت إلى أنه يقوم حاليا بمتابعة تطورات كميات الغاز.

وأضاف هابيك أن كل التدابير تهدف إلى أن تصبح خزانات الغاز مملؤة في الشتاء "وإذا لم يتم التمكن من شراء كميات أخرى من الغاز عن طريق السوق، فإننا سيتعين علينا أن نواصل تخفيض الاستهلاك"، وقال إن هناك إمكانيات مختلفة لهذا الأمر.

ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية قرار كندا بأنه "خطير"، قائلة إنه "سيسمح لروسيا بمواصلة استخدام الطاقة كأداة للحرب الهجينة ضد أوروبا". واتهم المجلس الكندي الأوكراني حكومة ترودو بالرضوخ "للابتزاز الروسي".