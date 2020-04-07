إضراب تجار تعز ووقف بيع العملات في حضرموت احتجاجا على تدهور الريال اليمني

شهدت مدينة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الأربعاء، إضرابا للتجار احتجاجا على استمرار تدهور العملة المحلية، فيما قررت سلطات محافظة حضرموت وقف بيع وشراء العملات على خلفية القضية ذاتها.

وأفاد شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، بأن العديد من تجار مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة، أضربوا عن العمل وأغلقوا محلاتهم أمام الزبائن، احتجاجا على استمرار تدهور العملة، دون وجود أي حلول من قبل سلطات البلاد.

وفي السياق، وجه محافظ حضرموت شرقي اليمن، مبخوت مبارك بن ماضي، بإيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية، بالتزامن مع تواصل انهيار الريال أمام العملات الصعبة، وفق بيان لسلطات المحافظة.

وأوضح البيان، أن "بن ماضي وجه مديري فرع البنك المركزي بمدينتي المكلا وسيئون في حضرموت، بمراقبة محال الصرافة، وتوجيهها بإيقاف جميع عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، سواء بالنقد أو عن طريق الشيكات أو داخل حسابات العملاء، ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر، مع بقاء التعامل باستلام الحوالات في محال الصرافة".

وحث محافظ حضرموت، الأجهزة الأمنية على مراقبة أي تجاوز لعمليات بيع العملات الأجنبية في عموم المحافظة، حسب البيان.

وتعد تعز المحافظة الأكثر سكانا في اليمن، فيما حضرموت أكبر محافظة من حيث المساحة في البلاد.

وتأتي هذه التطورات، مع استمرار تراجع الريال اليمني، حيث اقترب سعره من 1500 ريال مقابل الدولار في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، للمرة الأولى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.

وأفاد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، مساء أول أمس الاثنين، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، بأن "قيمة الريال اليمني مقابل الدولار انخفضت في مدينة عدن بأكثر من 25% خلال الـ12 شهرًا الماضية".

ولفت إلى أن "أطراف النزاع تواصل خوض معركة على جبهة أخرى هي الاقتصاد، محذرا من أن المواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر للانقسامات الاقتصادية والتدهور في البلاد".