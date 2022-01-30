وزير الإعلام اليمني: مناورة جماعة الحوثي في مأرب استهتار صارخ بجهود التهدئة واستعادة الهدنة الإنسانية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن المناورة التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية، في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، باستخدام طائرات مروحية ومسيرات، إيرانية الصنع، وما رافقها من قصف صاروخي، استهتار صارخ بدعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة، تكشف موقف المليشيا الحقيقي من السلام.

وأوضح معمر الإرياني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية أن جماعة الحوثي الإرهابية تمارس هذا التصعيد العلني والسلوك الاستفزازي أمام مرأى ومسمع من العالم، ضاربة عرض الحائط بجهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، ودون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت المُخزي وإعلان موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يهدد بإعادة الأوضاع لمربع الحرب ونسف فرص السلام، وممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإجبارها على الانصياع لجهود التهدئة، والانخراط في مسار سياسي لإنهاء الحرب وإحلال السلام.