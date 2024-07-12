فحص 1212 مواطنًا في قافلة طبية حياة كريمة في دمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية تحت مبادرة "حياة كريمة" في قرية البدراوي بمركز كفر سعد على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وأوضحت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل الطبية في صحة دمياط، أن القافلة تضمنت 11 عيادة طبية تغطي 9 تخصصات مختلفة، حيث استقبلت 1212 مواطنًا لتلقي خدمات الكشف والعلاج مجانًا.

وأضافت مدير إدارة القوافل الطبية في صحة دمياط أنه تم تحويل 6 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة واحدة.

وأكدت الدكتورة سها أنه تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ178 حالة في إطار مبادرة "افحص واطمئن"، وإجراء فحوصات لـ41 حالة بالأشعة و16 حالة بالسونار، بالإضافة إلى إجراء 815 تحليلًا بمعمل الدم و66 تحليلًا بمعمل الطفيليات. كما تم عقد 10 ندوات توعوية صحية حضرها 183 مواطنًا.

وأشارت إلى أن القوافل العلاجية المجانية تُنظم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". تشمل هذه القوافل عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم مجانًا.