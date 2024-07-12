الشرطة العراقي يحسم مصير مؤمن سليمان

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حسم نادي الشرطة العراقي مصير مديره الفني مؤمن سليمان، في ظل أنباء رحيله عن الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد عبد الوهاب الطائي، عضو مجلس إدارة نادي الشرطة العراقي، إن المدرب مؤمن سليمان، سيظل في منصبه خلال الموسم المقبل.

أضاف الطائي في تصريحات صحفية:" مؤمن سليمان مستمر بقرار من الإدارة بعد نجاحه في قيادة الفريق لحصد الدوري والكأس".

أشار:" لم نحسم موقف الثلاثي الأجنبي الذين تحتل منتخباتهم تحت المركز 90 في تصنيف الفيفا".

واستطاع مؤمن سليمان قيادة الشرطة هذا الموسم للتتويج بلقبي دوري نجوم العراق وكأس العراق، وتوج بالدوري بعدما جمع 84 نقطة بفارق 5 نقاط عن القوة الجوية قبل جولة واحدة من الختام، كما توج بلقب كأس العراق، بعد فوزه 1-0 على القوة الجوية، الأربعاء الماضي.

جدير بالذكر أن الاتحاد العراقي ألزم الأندية بتسجيل لاعبين فقط من الذين تكون منتخباتهم تحت المركز 90 بتصنيف الفيفا، إذ يضم الشرطة 3 لاعبين أجانب أساسيين ينطبق عليهم ذلك، وهم الثنائي السوري محمود المواس وفهد اليوسف والنيجيري عبد المجيد أبو بكر.