لليوم الثاني على التوالي، يتوافد الآلاف من المواطنين، على مدينة الغردقة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وكان لمدن (الغردقة، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم) النصيب الأكبر من الزيارات.

وشهدت رحلات السفاري البحرية، إقبالاً كبيرًا، حيث بدأت الشركات وأصحاب اللنشات السياحية في تيسير أكثر من 300 رحلة يومية إلى جزيرة الجفتون، وهي من أهم الجزر التي يحرص زوار مدينة الغردقة على زيارتها.

ومن جهته قال عصام علي الخبير السياحي، إن مدينة الغردقة تشهد حاليًا انتعاشة غير مسبوقة، حيث إن نسبة الإشغال في الفنادق تتخطى 90%، ورفعت بعض الفنادق شعار كامل العدد، مضيفا أن نزلاء الفنادق من جميع الجنسيات الأجنبية المختلفة حيث تعد شواطئ البحر الأحمر من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

وأضاف أن مدن البحر الأحمر تمتلك 278 فندقا ومنتجعا سياحيا، تحوي أكثر من 83 ألف غرفة فندقية، واستقبلت ما يقرب من 7 ملايين سائح خلال الموسم السياحي العام الماضي، ومن المتوقع أن تتخطى بنسبة 10 ملايين سائح خلال الموسم السياحي الحالي.

وأوضح أن السياحة الداخلية كان لها أثر كبير في رفع معدلات إشغالات الفنادق والوحدات السكنية وخاصة في مدينة الغردقة.

فيما قال إيهاب ناجي مدير مجموعة فنادق بمدينة الغردقة، إن الفنادق بالغردقة أعدت فقرات فنية لاستقبال السياح، مشيرًا إلى أن الغردقة بها جنسيات مختلفة وأشهرها الألمانية والتشيكية وبيلا روسيا.