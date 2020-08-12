بغداد تستدعي سفير أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية انتهاكات الجيش التركي

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، فيما سلمته مذكرة احتجاج على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الأربعاء، قالت وزارة الخارجية في بيان إنها «استدعت سفير جمهوريّة تركيا في العراق فاتح يلدز على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها القصف الأخير بطائرة مُسيّرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان، وما تسبّب به من استشهاد ضابطين، وجنديّ من الجيش العراقي».

وأضافت أن «المُذكّرة التي سلّمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركيّ حمّلت حكومة الأخير مسؤوليّة هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركيّ بتوضيح ملابساته، ومحاسبة مرتكبيه المُعتدِين»، مبينة أنها «شدّدت في المُذكّرة على ضرورة أن تُباشِر الحُكُومة التركيّة بإيقاف القصف، وسحب قواتها المُعتدِية من الأراضي العراقيّة كافة، التي استهدفت ولأوّل مرّة قادة عسكريّين عراقيّين كانوا في مهمّة لضبط الأمن في الشريط الحُدُوديّ بين البلدين».

وعدّت في بيان أعلنته الوزارة أمس ما قامت به تركيا عملا عدائيا، وانتهاكا لسيادة وحرمة البلاد.

في ذات الصدد ألغت الحكومة العراقية زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى بغداد، وكذلك جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الحاليّ.