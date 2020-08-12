العراق: خيارت الرد على الاعتداءات التركية على أراضينا مفتوحة

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أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، الأعمال العدائية والاعتداء السافر لتركيا على الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، إن بلاده لديها دعم دولي كبير لحق الدفاع عن سيادة أراضيها، مشيرا إلى أن الاستمرار بالأعمال العدائية لن يعود بالعلاقات العراقية التركية بالخير.

وأضاف: "لن نسمح بأن تكون الأراضي العراقية مسرحا للتصفيات الخارجية"، مؤكدا أن خيارت الرد على الاعتداءات التركية مفتوحة.

وأشار إلى أنه تم استدعاء السفير التركي ببغداد، حيث تسلم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

ورفضت الخارجية العراقية، أمس رفضا قاطعا وأدانت الاعتداء التركي السافر في منطقة سيدكان، مؤكدة أن العراق يعتبر الهجوم التركي في سيدكان خرقا للسيادة وعملا عدائيا يخالف القوانين الدولية.