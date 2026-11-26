دعا وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (جي آر يو) منظمة إرهابية، في ظل تزايد عدد الهجمات وأعمال التخريب.



وقال بودريس لصحيفة فيلت الألمانية في تصريحات نشرت الأربعاء إن تلك الوكالة "ترهب" المجتمعات الأوروبية وصناع القرار والأفراد.

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الليتوانية حددت هوية المسؤولين عن عمليات محددة، وأن المحاكم في البلاد أصدرت أحكاما في مثل هذه القضايا.



ورأى أن ثمة إمكانية لاتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في ألمانيا، مستشهدا بمحاولة هجوم في مطار لايبزج أوائل أغسطس ، عندما تم اكتشاف طائرة بدون طيار تحمل متفجرات بالقرب من طائرة شحن أوكرانية.

ويخضع خمسة رجال حاليا للمحاكمة في ليتوانيا بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد أن زعم أنهم أرسلوا طرودا تحتوي على أجهزة متفجرة محلية الصنع. ويعتقد أن هذه العمليات نظمها أفراد لهم صلات بوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

ووجهت أصابع الاتهام إلى الوكالة الروسية قي تنفيذ العديد من العمليات في مختلف الدول الغربية.

ليتوانيا تحذر من رد محتمل من حلف الناتو

وقال بودريس إن على روسيا أن تدرك أن إجراءاتها ضد الدول الغربية لم تعد مجرد حرب هجينة، بل أصبحت حربا غير تقليدية، مما قد يتجاوز الحد الذي يستدعي تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو.



وبموجب المادة الخامسة، يعتبر أي هجوم مسلح على عضو واحد أو أكثر من أعضاء حلف الناتو هجوما على الحلف بأسره، مما يستلزم تقديم المساعدة من جانب الحلفاء.



وتعد ليتوانيا، التي تقع على حدود إقليم كالينينجراد الروسي، من أشد الداعمين لأوكرانيا.