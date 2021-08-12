الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا في بيت لحم ونابلس والخليل وجنين وطوباس.

وقالت مصادر أمنية، اليوم الخميس، إنه تم اعتقال أدهم ناصر عواد (28 عاما) من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية منزل والده وتفتيشه.

وفي نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين بعد اقتحام بلدة بيتا ومداهمتها لعدد من المنازل، كما اعتقلت فلسطيني خلال مداهمة مخيم عسكر الجديد.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر مايو الماضي، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح، وقتل سبعة فلسطينيين خلال هذه المواجهات وأصيب واعتقل المئات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين من ضمنهم الأسير المحرر حمزة عبد ربه المشني الحلايقة، بعد أن داهمت منزله في بلدة الشيوخ شمال الخليل، وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير الحلايقة قبل يومين بعد قضائه 16 عاما في الأسر.

كما اعتقلت القوات فلسطينيا ونجله من قرية حدب الفوار، وآخر من بلدة يطا، جنوب الخليل، واعتقلت القوات شابًا، لم يتم التعرف على هويته بعد، من قرية أم الريحان جنوب غرب جنين وصادرت مركبته.

وفي طوباس بالضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيين بعد مداهمة منزلهما.. ودارت مواجهات بين الفلسطينين والقوات الإسرائيلية في المدينة أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.