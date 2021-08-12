 وزير الخارجية الإسرائيلي: المغرب وتل أبيب يتفقان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وفتح سفارتين في غضون شهرين - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإسرائيلي: المغرب وتل أبيب يتفقان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وفتح سفارتين في غضون شهرين

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 9:16 م | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 9:18 م

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الخميس، أنه جرى الاتفاق بين الخارجيتين المغربية والإسرائيلية على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، خلال الشهرين المقبلين.

وقال لبيد، في مؤتمر صحفى عقده بمدينة الدار البيضاء على هامش اختتام زيارته الرسمية للمغرب، وجه خلاله الشكر إلى الملك محمد السادس ووزير الخارجية ناصر بوريطة على حفاوة الاستقبال.

وأضاف انه تقرر مع وزارة الخارجية المغربية، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وتحويل مكتبي الاتصال إلى سفارتين في غضون شهرين”.

وقال لبيد “العلاقات بين إسرائيل والمغرب سترتقي إلى مستوى أعلى من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية”.

وأشار الى أن دولا عربية أخرى ستحذو حذو المغرب فيما يخص إقامة علاقات مثمرة مع إسرائيل، لافتا إلى أن “كل الدول العربية ترى كيف يستفيد المغرب في علاقاته مع إسرائيل. وأنه سيتم فتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة”.

 

 

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