صحة الدقهلية تعلن بدء العمل بمراكز تطعيم المسافرين غدا

أعلن سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء العمل بجميع مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المسافرين بدءًا من الغد، من خلال 8 مكاتب على مستوى المحافظة.

وقال مكي إنه على من يرغب بالتطعيم لغرض السفر القيام بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح: www.egcovac.mop.gov.eg، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

وأشار إلى استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيهًا للمصريين، و25 دولارًا لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع "QR CODE"، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مكاتب التطعيم للمسافرين واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، شملت (مكتب صحة أول المنصورة، ومكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل).