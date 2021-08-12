حركة فتح: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن

قالت حركة فتح، على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، اليوم الخميس، إن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة جريمة حرب، ويعكس إصرارًا من حكومة الاحتلال على استمرار العدوان.

وأشار القواسمي، في بيان صحفي، إلى إن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة القرار 2334 الصادر في ديسمبر 2016، بموافقة من جميع أعضاء مجلس الأمن.

وأضاف أن محاولات إسرائيل شرعنة الاستيطان الاستعماري مقابل خطوات "إيجابية" كما تسميها مرفوض تمامًا، ولا يمكن القبول بمبدأ المقايضة بين اللاشرعي وحقوقنا المكفولة بالقانون الدولي، وأنه آن الأوان لوضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلية المدمرة، وعلى رأسها سرقة الأرض الفلسطينية وبناء المستعمرات المخالفة للشرعية الدولية.