وول ستريت جورنال: شي جين بينج يعتزم لقاء بايدن نوفمبر المقبل

يستعد المسؤولون الصينيون لجولة الرئيس الصيني شي جين بينج، في جنوب شرق آسيا والاجتماع وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نوفمبر المقبل، وفقا لمصادر مطلعة، في ما يمثل أول رحلة دولية للزعيم الصيني منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وأول اجتماع شخصي له مع بايدن منذ تنصيبه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الجمعة نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وتشير الاستعدادات للرحلة إلى أن شي (69 عاما) واثق من حظوظه في مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يعقد مرتين كل عشر سنوات، والمقرر عقده هذا الخريف، حيث من المتوقع أن يعلن خلاله عن ولاية ثالثة له كرئيس للحزب.

وتوقع مسؤولون مشاركون في الاستعدادات أولا أن يختتم الزعيم الصيني مؤتمر الحزب، ثم من المرجح أن يحضر قمة لقادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر المقبل.

ومن هناك، من المتوقع أن يسافر شي إلى العاصمة التايلاندية بانكوك لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بعد يومين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال لصحيفة وول ستريت جورنال حول رحلة شي المحتملة: "إن الصين تدعم إندونيسيا وتايلاند كمضيفين للمؤتمرين، وهي مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لدعم المؤتمر لتحقيق نتائج إيجابية".