استطلاع: غالبية الألمان تشكو من عدم فعل حكومتهم الكثير من أجل تخفيف الأعباء

في ضوء الارتفاع الحاد في الأسعار، اتهم غالبية الألمان حكومتهم، عبر استطلاع للرأي، بأنها لا تفعل الكثير من أجل تخفيف الأعباء عنهم.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي ونشرت نتائجه القناة الثانية في التلفيزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الجمعة، أن 58% من الألمان يشكون من ذلك، بينما يعتقد 30% أن الإجراءات المتخذة صحيحة، في حين يرى 5% فقط من إجمالي 1389 فردا شملهم الاستطلاع أن الحكومة فعلت الكثير من أجل تخفيف الأعباء.



وبحسب الاستطلاع، فإن أكثر المنتقدين لأداء الحكومة كانوا أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" (80%) يليهم أنصار "اليسار" (71%)، ثم أنصار التحالف المسيحي والخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي (ما يتراوح بين 52 و53%).



وقيّم 55% من الألمان وضعهم المالي الخاص بأنه جيد، بعد أن كانت نسبتهم في بداية العام 65%. وذكر 37% آخرون أن وضعهم المالي متأرجح، بينما قيمه 8% فقط بالسيء.



وتوقع 40% من الألمان تدهور وضعهم المالي في غضون عام عما هو عليه الآن، بينما يتوقع 49% آخرون أن يظل مستقرا، في حين ينتظر 10% فقط أن يتحسن.



ومع ذلك يرغب 71% من الألمان الاستمرار في دعم أوكرانيا، حتى لو كان ذلك مرتبطا بارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا، بينما عارض 20٪ دعمها.