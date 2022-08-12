تقارير: جويتريش يرشح السنغالي عبدالله باثيلي مبعوثًا أمميا خاصًا إلى ليبيا

_مصادر في الأمم المتحدة لـ"الشروق": لا تأكيد على هذه المعلومات بعد.. وموعد اختيار المبعوث لم يتحدد

أفادت تقارير إعلامية ليبية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، رشح السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثًا أممياً جديدًا لدى ليبيا.

وكُلف باثيلي برئاسة وفد أممي زار ليبيا في عام 2021 لتقيم عمل البعثة، وسبق أن شغل منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي عام 2013، ثم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في وسط أفريقيا عام 2014 ورئيسًا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لأفريقيا الوسطى.

وفي مايو 2015، ترأس باثيلي، منتدى بانجي الوطني، وهو مؤتمر للمصالحة الوطنية نظمته الحكومة الانتقالية لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وخدم باثيلي في حكومة السنغال كوزير للبيئة من 1993 إلى 1998 ووزير للطاقة من 2000 حتى عام 2001.

وقالت التقارير إن مجلس الأمن الدولي، سيصوت الإثنين المقبل، على اختيار المبعوث الخاص الجديد إلى ليبيا.

فيما قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة بنيويورك، لـ"الشروق"، الجمعة، إنه لا يوجد تأكيد على هذه المعلومات حتى الآن، مشيرة إلى أنه لم يتحدد بعد موعد لاختيار المبعوث الجديد.

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، كافة الأعضاء للحضور في جلسة رسمية الاثنين المقبل، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرق البلاد.

ولم يعلن صالح عن جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة، إلا أنه من المرجح أن تنظر في ملف توزيع المناصب السيادية، الذي يعد من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.

من جهته، أفاد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، بأن الجلسة ستناقش قانون زيادة مرتبات العاملين بقطاع الدولة، وتعديل قانون المحافظ الاستثمارية.

وهذه الدعوة لانعقاد جلسة مجلس النواب في طبرق هي الأولى منذ هجوم متظاهرين غاضبين على مجلس النواب وحرقه مطلع الشهر الماضي.