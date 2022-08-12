الهند تحث على تجنب اتخاذ إجراءات أحادية لتغيير الوضع في مضيق تايوان

حثت الهند، اليوم الجمعة، على تجنب اتخاذ إجراءات أحادية لتغيير الوضع في مضيق تايوان، وذلك وسط تزايد التوترات العسكرية بين الصين وتايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجتشى - في معرض تصريحات أدلى بها فيما يتعلق بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي - "يتعين بذل جهود للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفًا : "الهند تشعر بقلق إزاء التطورات الأخيرة، ونحن نحث على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم تصعيد التوتر في المنطقة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن سياسات بلاده، فيما يتعلق بهذا الشأن، سياسات معروفة ومتسقة، وهي أنه يتعين تجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتغيير الوضع في مضيق تايوان.