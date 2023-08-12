أول تعليق من ديمبلي بعد انتقاله لـ سان جيرمان

أعرب عثمان ديمبلي المنضم حديثًا لـ باريس سان جيرمان، عن سعادته بالانتقال للفريق الفرنسي، مشيرًا إلى تشوقه لخوض هذا التحدي الجديد في مسيرته.

وشارك ديمبلي صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وهو ممسك بقميص سان جيرمان، معلقًا عليها:" سعيدًا لكوني باريسي.. لقد وصلت إلى باريس ولدي الكثير من الرغبة والسرور لمواجهة هذا التحدي الجديد.. سنلتقي قريبًا".

وأعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع عثمان ديمبلي، نجم برشلونة.

قال باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت "مرحبا عثمان ديمبلي" مع الإشارة إلى توقيعه على عقد ينتهي في صيف 2028.

وانضم ديمبلي لصفوف سان جيرمان مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده مع البارسا بقيمة 50 مليون يورو.

وكان الجناح الفرنسي الدولي، البالغ من العمر 26 عاما، يرتبط بتعاقد مع النادي الكتالوني، ينتهي بعد عام واحد، في صيف 2024.

ورحل ديمبلي عن صفوف البارسا بعد 6 مواسم بقميص الفريق، حيث انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيكون اللاعب الفرنسي، تاسع صفقات الفريق الباريسي هذا الصيف، بعد كل من أسينسيو، سكرينيار، أوجارتي، لي كانج إن، شير ندور، لوكاس هرنانديز، أرناو تيناس، وجونسالو راموس.