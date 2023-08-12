المصري يعتمد تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد

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اعتمد مجلس ادارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على التشكيل الفنى والادارى والطبى لقطاع الناشئين والبراعم الذى تقدم به عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين والبراعم بالنادى عن الموسم الكروي 2024/2023 والذى جاء على النحو التالي :

عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين والبراعم.

سيف داود مساعد مدير القطاع لفرق الجمهورية.

مجدي الشناوى مساعد مدير القطاع لفرق البراعم.

السيد الناغي مشرف مدربى حراس المرمى.

محمد المنصوري مدير الإدارى للقطاع.

ابراهيم الصفتى مسئول عن شئون اللاعبين.

(مدربى قطاع الناشئين والشباب).

فريق 2003

حمادة طلبة مدرب عام

أحمد يوسف مدرب

فريق 2005

وائل الجبالى مدرب عام

أحمد صلاح مدرب

فريق 2006

أحمد نبيه مدرب عام

طارق مبروك مدرب

فريق 2007 محمد السعيد مدرب عام

هشام حمزة مدرب

فريق 2008

عمرو الشموتى مدرب عام

هانى قطب مدرب

فريق 2009

تيسير بدوى مدرب عام

وائل حسنى مدرب

فريق 2010

محمد عجيزة محلل أداء لقطاع الجمهورية

محمود حسين مدرب عام

محمد المرسى مدرب

( مدربى قطاع البراعم )

فريق 2011

محمد الريس مدرب

محمود الصاوى مدرب مساعد

فريق 2012

مجدي النجار مدرب

حسن رضوان مدرب مساعد

فريق 2013

مهاب السقا مدرب

اسلام طه مدرب مساعد

فريق 2014

أحمد البنا مدرب

عمرو عبد اللاه مدرب مساعد

(المرحلة التعليمية)

عماد العمدة منسق المرحلة

السيد عبد اللطيف مدرب

محمد عبد الحليم فلة مدرب

محمد عبد الواحد مدرب

محمد جمال مساعد المرحلة التعليمية.

(مدربى حراس المرمى)

ابراهيم صبحى مدرب

فريق 2003

طارق الشناوى مدرب لفريقى 2005 ، 2006

ناصر زتونة مدرب لفريقى 2007 ، 2008

أحمد حسن مدرب لفريقى 2009 ، 2010

أيمن على مدرب لفريقى 2011 ، 2012

خالد رضوان مدرب لفريقى 2013 ، 2014

محمد عبارة مدرب للمرحلة التعليمية

( الجهاز الإدارى لقطاع الناشئين والبراعم)

على الشحات فريق 2003 السيد الجرايحى فريق 2005 السيد شعيب فريق 2006 السيد عبد السلام فريق 2008 زكريا قمصان فريقى 2009 ، 2010 محمد مجدى عامر فريقى 2011 ، 2012 عبد الغفار شاهين فريقى 2013 ، 2014 على الحناوى إدارى المرحلة التعليمية

( الجهاز الطبي)

عبده قلاوينة

فريق 2003

محمد جبر

فريق 2005

محمد حبيشى

فريق 2006

وليد طه

فريق 2008

محمد عبد البارى

فريقى 2011 ، 2012

( المرحلة التعليمية )

حسام القليوبى فريقى 2013 ، 2014 ، المرحلة التعليمية