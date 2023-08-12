المصري يعتمد تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد

اعتمد مجلس ادارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على التشكيل الفنى والادارى والطبى لقطاع الناشئين والبراعم الذى تقدم به عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين والبراعم بالنادى عن الموسم الكروي 2024/2023 والذى جاء على النحو التالي :
عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين والبراعم.
سيف داود مساعد مدير القطاع لفرق الجمهورية.
مجدي الشناوى مساعد مدير القطاع لفرق البراعم.
السيد الناغي مشرف مدربى حراس المرمى.
محمد المنصوري مدير الإدارى للقطاع.
ابراهيم الصفتى مسئول عن شئون اللاعبين.
(مدربى قطاع الناشئين والشباب).
فريق 2003
حمادة طلبة مدرب عام
أحمد يوسف مدرب
فريق 2005
وائل الجبالى مدرب عام
أحمد صلاح مدرب
فريق 2006
أحمد نبيه مدرب عام
طارق مبروك مدرب
فريق 2007 محمد السعيد مدرب عام
هشام حمزة مدرب
فريق 2008
عمرو الشموتى مدرب عام
هانى قطب مدرب
فريق 2009
تيسير بدوى مدرب عام
وائل حسنى مدرب
فريق 2010
محمد عجيزة محلل أداء لقطاع الجمهورية
محمود حسين مدرب عام
محمد المرسى مدرب
( مدربى قطاع البراعم )
فريق 2011
محمد الريس مدرب
محمود الصاوى مدرب مساعد
فريق 2012
مجدي النجار مدرب
حسن رضوان مدرب مساعد
فريق 2013
مهاب السقا مدرب
اسلام طه مدرب مساعد
فريق 2014
أحمد البنا مدرب
عمرو عبد اللاه مدرب مساعد
(المرحلة التعليمية)
عماد العمدة منسق المرحلة
السيد عبد اللطيف مدرب
محمد عبد الحليم فلة مدرب
محمد عبد الواحد مدرب
محمد جمال مساعد المرحلة التعليمية.
(مدربى حراس المرمى)
ابراهيم صبحى مدرب
فريق 2003
طارق الشناوى مدرب لفريقى 2005 ، 2006
ناصر زتونة مدرب لفريقى 2007 ، 2008
أحمد حسن مدرب لفريقى 2009 ، 2010
أيمن على مدرب لفريقى 2011 ، 2012
خالد رضوان مدرب لفريقى 2013 ، 2014
محمد عبارة مدرب للمرحلة التعليمية
( الجهاز الإدارى لقطاع الناشئين والبراعم)
على الشحات فريق 2003 السيد الجرايحى فريق 2005 السيد شعيب فريق 2006 السيد عبد السلام فريق 2008 زكريا قمصان فريقى 2009 ، 2010 محمد مجدى عامر فريقى 2011 ، 2012 عبد الغفار شاهين فريقى 2013 ، 2014 على الحناوى إدارى المرحلة التعليمية
( الجهاز الطبي)
عبده قلاوينة
فريق 2003
محمد جبر
فريق 2005
محمد حبيشى
فريق 2006
وليد طه
فريق 2008
محمد عبد البارى
فريقى 2011 ، 2012
( المرحلة التعليمية )
حسام القليوبى فريقى 2013 ، 2014 ، المرحلة التعليمية