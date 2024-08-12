تلقت البنك المركزي المصري 28 عرضًا في عطاء أذون خزانة محلية مقوم باليورو، بقيمة إجمالية بلغت 729.8 مليون يورو. تم قبول 21 عرضًا منها بقيمة 609.8 مليون يورو، بفائدة تراوحت بين 3.74% و3.75%.

طرح البنك المركزي العطاء نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، على أن يستحق في 12 أغسطس 2025، ويهدف لسداد استحقاق عطاء سابق بقيمة 626.4 مليون يورو تم طرحه في 15 أغسطس 2023.

في سياق آخر، ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 6 أشهر (182 يوماً) إلى 27.92% في عطاء الخميس الماضي، مقارنةً بـ 27.21% في العطاء السابق، ليقترب من 28% لأول مرة منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل 5 أشهر.

في نفس اليوم، طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عطاءين لأذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، بواقع 30 مليار جنيه لأجل 182 يوماً و25 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه في أغسطس، تشمل 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليار جنيه و10 عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يطرح البنك المركزي 4 عطاءات أذون لأجل 91 يوماً بقيمة 150 مليار جنيه، ومثلها لأجل 182 يوماً بقيمة 130 مليار جنيه، و4 عطاءات لأجل 273 يوماً بقيمة 90 مليار جنيه، ومثلها لأجل 364 يوماً بقيمة 110 مليار جنيه. كما سيتم طرح عطاءين سندات لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه، وعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.