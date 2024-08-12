عقيلة صالح يؤكد على دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية بليبيا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أهمية دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا، معربا عن دعمه الكامل لجهود تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين كافة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا والوفد الرسمي المرافق له من الاتحاد الأفريقي، بحسب موقع "بوابة الوسط "الإخباري الليبي.

وقال بليحق في تصريح صحفي إن اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية بالبلاد والتمهيد لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية يجمع كل الليبيين خلال الفترة المُقبلة.

يشار إلى أن ليبيا تسيطر عليها حكومتان ، واحدة في شرق ليبيا منبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، والأخرى في طرابلس وهى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دوليا والتي ترفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات ، التي تعرقل خلافات على الأطر الدستورية والقانونية تنظيمها منذ ديسمبر 2021 .







