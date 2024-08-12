محافظ بورسعيد يتابع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات بالميادين

أجرى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، جولة ميدانية، بشارع 3/7، وحديقة المنتزه، لمتابعة مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظة، ومتابعة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري.

يأتي ذلك برفقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة.

وتأكد محافظ بورسعيد، من إزالة المخالفات و الإشغالات على جانبي شارع 3/7، وحديقة المنتزه بنطاق حي العرب، وعدد من الشوارع داخل أحياء العرب والشرق؛ لتيسير حركة مرور السيارات والمواطنين، مشددا على مواصلة وتكثيف الجهود في ملف النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات، والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية في هذا الملف؛ نظرا لأهميته في الحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين، حيث طالب المواطنون بمعاونة الأجهزة التنفيذية وعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكدا تقديم كامل الدعم للأهالي لرفع كفاءة الطرق والميادين لتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية، وتحقيق الانضباط في الشوارع بأحياء بورسعيد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يحقق أفضل خدمات للمواطنين.

كما شدد المحافظ، على منع التعدي على حرم الطريق والالتزام بالمساحات المخصصة، وتحقيق أعلى درجة من الانضباط والالتزام بالمساحات القانونية المقررة.