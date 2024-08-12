وزيرة التنمية المحلية تستقبل اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها البالغة بزيارة اللواء عادل لبيب لمقر الوزارة، مشيرة إلى أنه صاحب خبرات وتجارب متميزة في العمل المحلي خلال توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية وعمله كمحافظ لقنا والبحيرة والإسكندرية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللواء عادل لبيب حقق العديد من النجاحات والإنجازات في كافة المناصب التي تولاها في الإدارة المحلية، ولديه تجربة فريدة في العمل والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات التي عمل بها، وعلى رأسها ملف النظافة وتوفير فرص العمل والمشاركة المجتمعية لدعم جهود الدولة في العديد من الملفات. كما استطاع كسب ثقة وحب جميع الفئات في تلك المحافظات.

من جانبه، حرص اللواء عادل لبيب على تقديم التهنئة للدكتورة منال عوض على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوليها مسئولية وزارة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة كأول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة.