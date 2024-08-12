الصليب الأحمر: نشهد تراجع الضمير الإنساني تجاه المدنيين في غزة

أعربت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، عن قلقها حيال مصير المدنيين في غزة، داعية أطراف النزاع للتوصل إلى اتفاق يضمن السلامة للجميع.

وقالت إيغر: "أنا قلقة للغاية حيال مصير المدنيين في غزة والظروف التي يعيشون فيها"، مضيفة: "أحث طرفي النزاع في غزة على التوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والسلامة للجميع"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابعت: "أطلقنا مئات المناشدات بشأن غزة، لكن ما نشهده هو تراجع للضمير الإنساني. أدعو قادة العالم إلى اعتبار القانون الإنساني الدولي أولوية سياسية"، مؤكدة أن "القانون الإنساني الدولي هو السبيل الوحيد لخفض تكلفة الصراعات".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 12 شهيدا وصلوا اليوم الاثنين، إلى مستشفى ناصر الطبي جراء غارات الاحتلال المتواصلة على خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما استشهد اثنان بقصف للاحتلال على مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع.